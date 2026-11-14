Velika pobjeda Igokee: Budućnost pala nakon dva produžetka!

Košarkaši Igokee savladali su Budućnost u Laktašima nakon dva produžetka rezultatom 104:100.

Sjajan meč viđen je u 8. kolu ABA lige, a domaćini su uspjeli da se vrate iz -11 koliko su imali Podgoričani imali sredinom treće četvrtine.

Lazar Stefanović je pogodio trojku za produžetak, a poslije meča kaže da je ekipa pokazala karakter.

"Težak meč, pokazali smo karakter i jako sam ponosan na momke", rekao je Stefanović.

Sjajan je bio i Petar Kovačević, koji ističe odličnu hemiju u ekipi.

"Ova pobjeda će da znači u nastavku sezone i sada imamo dvije utakmice protiv CSKA i FMP. Imam odličnu hemiju u ekipu i sjajno smo vođeni", rekao je Petar Kovačević.

Trener Igosa bio je prezadovoljan nakon pobjede, ali nije bio zadovoljan suđenjem.

"Uspjeli smo da pobjedimo jednu utakmicu gdje je rival imamo mnogo bacanja. Jeste nama drugačiji kriterijum, ali mislim da je u nekim momentima ovo bio bezobrazluk. Nismo odustali, ušli smo malo u nervozu jer smo mislili o sudijama, a moramo biti fokusirani na košarku", rekao je Nenad Stefanović

Najefikasniji u redovima Igokee bili su Petar Kovačević sa 25 poena, Stefanović je dodao 22, a Pen 11 uz 14 asistencija. Kod gostiju Molinar je imao 24, a Smit 22 poena.