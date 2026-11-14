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Radivojević: Zenit poslao odličnu ponudu, još jedan u nizu velikih transfera

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АТВ редакција
14.11.2026 10:44

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Vuk Radivojević, izvršni direktor KK Igokea
Foto: Ustupljena fotografija

Košarkaški klub Igokea u dva dana je obavio dva velika posla - jedan na, a drugi van terena.

„Igosi” su u gostima savladali prašku Slaviju za pobjedu vrijednu plasmana u „plej in“ fazu FIBA Lige šampiona, a potom je klub objavio da je realizovao izlazni transfer u kojem je Nejt Pjer - Luis iz Igokee prešao u redove Zenita.

Zenit je odriješio kesu i na Igokeinu adresu poslao ponudu koja se ne odbija uz sjajne uslove i za Pjer - Luisa za kojeg je klub iz Sankt Peterburga još tokom VTB Superkupa pokazao veliko interesovanje.

“Još jednom se pokazalo da su naši igrači na cijeni i Nejtov odlazak u Zenit potvrda je dobrog rada svih u klubu. Ovo je još jedan u nizu velikih transfera koje smo realizovali. U proteklom periodu naši igrači su, uz obeštećenje prema klubu, otišli i u Fenerbahče, Bamberg, Crvenu zvezdu, Partizan, Dubai, Budućnost, Sasari, a sada smo realizovali transfer u Zenit koji je poslao, to moram da istaknem, zaista sjajnu ponudu kako za Igokeu tako i za samog igrača.

S obzirom i na odlične odnose koje imamo sa Zenitom, a poštujući i priliku koju je Nejt dobio za dalji napredak u karijeri odlučili smo da tu ponudu prihvatimo.

Hvala mu na svemu što je uradio i našem dresu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere.” rekao je Vuk Radivojević, izvršni direktor KK Igokea

Igokea se domogla i plasmana u „plej in“ FIBA Lige šampiona.

“Napravili smo prvi korak, ujedno i najvažniji, u FIBA Ligi šampiona, ali nema euforije i čvrsto smo na zemlji.

Ipak, uradili smo veliki posao, s obzirom da smo dobili najtežu grupu u FIBA Ligi šampiona, a pokazali smo da možemo da se nosimo sa svima.

Pričali smo i prije početka sezone da smo svjesno išli u podmlađivanje ekipe i da će biti uspona i padova što je potpuno razumljivo. Ispustili smo neke pobjede zbog manjka iskustva, ali sve je to proces za koji treba imati vremena i strpljenja da bi se kasnije vratilo kada bude najpotrebnije.

Zadovoljni smo kako ekipa izgleda, a posebno nas raduje karakter i mentalitet svih igrača. Željni su rada i dokazivanja i uvjeren sam da će tek u nastavku sezone pokazati sav svoj potencijal i napredak kako individualni, tako i timski.

Ne treba da zaboravimo da smo od praktično od početka sezone bez Strahinje Gavrilovića koji je veoma bitan za naš tim, a i kapiten Dragan Milosavljević je imao problema sa povredama. S njihovim povratkom na teren dobićemo i kvalitet više.

Ponavljam, čvrsto smo na zemlji i nastavljamo dalje bez euforije, ali smo spremni da iskoristimo svaku priliku koja nam se ukaže.“ , rekao je Radivojević

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Tagovi :

košarka

KK Igokea

utakmica

Superkup VTB lige

FIBA Liga šampiona

Vuk Radivojević

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