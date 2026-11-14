Logo

Bogdanović dao 11 poena u pobjedi "Hjustona"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
14.11.2026 09:56

Komentari:

0
Košarkaš Jute Džez Kejonte Džordž (3) kreće na šut dok ga košarkaš Hjuston Roketsa Bogdan Bogdanović (31) čuva tokom drugog poluvremena NBA utakmice odigrane u petak, 13. novembra 2026. godine, u Hjustonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/David J. Phillip

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 11 poena u pobjedi "Hjuston roketsa" nad "Jutom".

Bogdanović je za 12 minuta ubacio 11 poena, a "Hjuston" je pobijedio sa rezultatom 125:118.

Alperen Šengun je ovosezonskim rekordom od 43 poena predvodio "Roketse" ka pobjedi, a imao je i 12 sokoka, dok je Kevin Durant dao 22 koša.

Kod "Jute" je Darin Piterson ubacio 28 poena, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hjuston Rokets

Bogdan Bogdanović

pobjeda

košarka

Juta

utakmica

Komentari (0)

Više iz rubrike

KK Igokea

Košarka

Aba liga: Igokea dočekuje Budućnost

15 h

0
Posljednji ugovor Nikoli Jokiću u NBA?

Košarka

Posljednji ugovor Nikoli Jokiću u NBA?

16 h

0
Real pregazio Zvezdu u Madridu

Košarka

Real pregazio Zvezdu u Madridu

1 d

0
Nikola Jokić, košarkaši Denver Nagetsa

Košarka

Jokić trpio udarce, ali i dijelio lekcije

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima