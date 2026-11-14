Bogdanović dao 11 poena u pobjedi "Hjustona"

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Foto: Tanjug/AP Photo/David J. Phillip

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 11 poena u pobjedi "Hjuston roketsa" nad "Jutom".

Bogdanović je za 12 minuta ubacio 11 poena, a "Hjuston" je pobijedio sa rezultatom 125:118. Alperen Šengun je ovosezonskim rekordom od 43 poena predvodio "Roketse" ka pobjedi, a imao je i 12 sokoka, dok je Kevin Durant dao 22 koša. Kod "Jute" je Darin Piterson ubacio 28 poena, prenosi Srna.

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