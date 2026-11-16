Džejden Pjer novi košarkaš Igokee

Košarkaški klub Igokea m:tel nastavlja sa jačanjem igračkog kadra. Novi član tima iz Laktaša je dvadesettrogodišnji američki bek Džejden Pjer, koji dolazi nakon nastupa u NCAA ligi.

Pjer je prethodne sezone nastupao za Univerzitet Kristijan u Teksasu (TCU), gdje je bio standardni član startne petorke.

Džejden Pjer

Tokom koledž karijere stekao je značajno iskustvo nastupajući u jednoj od najjačih američkih univerzitetskih konferencija, a iza sebe ima više od 1.000 postignutih poena u NCAA takmičenju.

Dolazak u Igokeu predstavlja njegov prvi profesionalni izazov u evropskoj košarci, ali i važan korak u nastavku igračke karijere.

"Klub nastavlja sa opredijeljenošću da priliku pruža mladim i perspektivnim košarkašima, a od Pjera se očekuje da svojom energijom, kvalitetom i ambicijom doprinese igri tima u nastavku sezone. Džejdenu želimo dobrodošlicu u Igokeu i mnogo uspjeha u našem dresu", navode iz ovog kluba.