Košarkaši Igokee poraženi su od moskovskog CSKA 77:70, u trećem kolu Vinlajn basket kupa.

Loše otvaranje utakmice koštalo je Igose boljeg rezultata, s obzirom da su u finišu prišli na svega tri poena zaostatka.

Poslednju četvrtinu riješili su u svoju korist 28:16. Topolović i Pen sa po 13 poena bili su najefikasniji kod Igokee. Domaći tim predvodio je Melo sa 14.

Igosi u tri kola imaju pobjedu i dva poraza.

Nakon gostovanja u glavnom gradu Rusije,Igokeu očekuju dva uzastopna meča u ABA ligi.

Za tri dana će biti gosti u Železniku ekipi FMP-a, a potom zbog reprezentativnih utakmica neće na parket sve do 4. decembra, kada u Laktaše dolazi Cibona.