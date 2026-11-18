Košarkaški klub Igokee ponovo se obreo u Moskvi, a utakmica sa ekipom CSKA bila je prilika da se još više učvrste prijateljske veze dva kluba koje traju već godinama.

Sa Igokeinom delegacijom putovao je i Pero Antić, jedan od najboljih makedonskih košarkaša svih vremena, koji je ove godine imenovan za ambasadora KK Igokea.

Antić je uoči utakmice sa CSKA posjetio košarkaški savez Rusije u kojem su ga dočekali Andrej Kirilenko, prvi čovjek ruske košarke i Vladimir Djačok, generalni sekretar ruskog košarkaškog saveza.

Antić i Kirilenko Ustupljena fotografija

Antić, Kirilenko i Djačok u prijateljskom razgovoru prisjetili su se brojnih anegdota koje ih vežu sa košarkaškog terena, ali su se dotakli i brojnih aktuelnih tema.

Poštujući stari običaj da se u goste ne ide praznih ruku Igokein ambasador uručio je i klupske poklone čelnim ljudima ruske košarke, a na račun Igokee stigle su pohvale za sve do sada prikazano u Vinlajn basket kupu, ali i za sav minuli rad.

Prijateljski susreti u Moskvi nastavili su se i u areni “Megasport” u kojoj su Andrej Vatutin, predsjednik CSKA i Sergej Kuščenko, prvi čovjek VTB lige, srdačno dočekali našu ekipu uoči utakmice dva kluba.

Andrej Vatutin i Segej Kuščenko bili su gosti KK Igokea na proslavi 50. rođendana klubu, a još jednom su istakli da prijateljski koji Igokea ima sa CSKA, ali i sa ruskim košarkaškim savezom prožima i neraskidivo bratstvo dva naroda.

Nazdraviće kaže, i prvom prilikom, uz “Đedovu rakiju” koju su dobili na poklon, a u Banjaluku će ponovo čim im se ukaže prilika ne krijući želju za novim dolaskom u Republiku Srpsku kako bi uzvratili posjetu Košarkaškom klubu Igokea.

Sport je tako još jednom pokazao onu svoju najveću snagu - da veže ljude i stvara prijateljstva koja traju za sva vremena.