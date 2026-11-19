Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na domaćem parketu ekipu Boston seltiksa rezultatom 105:101. Ekipu iz Kolorada do trijumfa je predvodio Nikola Jokić sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija.

Veoma značajnu pobjedu ostvarili su Nagetsi protiv jedne od najboljih ekipa Istočne konferencije.

Seltiksi su bolje otvorili utakmicu u „Bol areni“ i na poluvrijeme otišli sa prednošću od 61:49. Denver je u trećoj četvrtini uspio da smanji zaostatak, prvenstveno zahvaljujući poenima Kristijana Brauna i Nikole Jokića.

Serija domaćina od 12:0 omogućila im je povratak u meč i vođstvo od 69:67. Denver je dobio treću dionicu rezultatom 31:19, pa se u posljednju četvrtinu ušlo sa izjednačenim rezultatom 80:80.

Tokom posljednjeg perioda Nagetsi su se oslanjali na česte odlaske na liniju slobodnih bacanja, sa koje su ubacili 15 poena. Nastavile su se česte promjene u vođstvu, a gostujući tim dodatno je oslabljen šest minuta prije kraja utakmice, kada je Pol Džordž morao da napusti igru zbog šest ličnih grešaka.

U samoj završnici Demar Derozan i Džamal Mari donijeli su ključni nalet domaćoj ekipi. Mari je pogodio važan šut 6,4 sekunde prije kraja meča, nakon čega je Džejsonu Tejtumu dosuđena tehnička greška. To je omogućilo Mariju da sa linije slobodnih bacanja osigura trijumf Denvera.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 24 poena, uz šut iz igre 9/17, a pratio ga je Mari sa 21 postignutim poenom.

U redovima Bostona najefikasniji je bio Džejson Tejtum sa 24 poena i osam skokova, dok je Nemijas Keta dodao 17 poena i deset skokova.

Denver nagetsi sada imaju učinak od osam pobjeda i pet poraza, dok su Boston seltiksi zabilježili 11 pobjeda i četiri poraza.

Zahtjevan raspored domaćih utakmica Nagetsa nastavlja se dolaskom Hjuston roketsa u Kolorado. Boston, s druge strane, nastavlja turneju po Zapadu gostovanjem u Sakramentu.

(RTS)