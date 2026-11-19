Košarkaš Luka Dončić nije bio zadovoljan svojom partijom nakon što su Los Anđeles Lejkersi doživjeli poraz od Jute.

Dončić je utakmicu završio sa 29 poena, pet skokova i sedam asistencija, ali iza te statistike krije se jedna od njegovih najslabijih partija u sezoni.

"Iskreno, moram mnogo bolje od ovoga. Ovo što sam pokazao je neprihvatljivo. Moram da pronađem način da bolje vodim tim. Moram da pogledam ovu utakmicu, nastavim dalje i izvučem pouke", rekao je Dončić.

Na pitanje da li su umor i zgusnut raspored uticali na njegovu partiju, Dončić je odbacio takvu mogućnost.

"To ne može da bude izgovor. Svi NBA timovi igraju 82 utakmice, tako da to ne može da bude opravdanje. Znam da moram mnogo bolje. Imali smo neke otvorene šuteve koje nismo pogodili, ali ovo je samo jedna utakmica. Moramo da nastavimo dalje".

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Dodatno je objasnio šta konkretno mora da promijeni.

"Pomalo od svega. Očigledno, šut i izgubljene lopte su dvije konkretne stvari. Mislim da smo u odbrani na dobrom nivou. Ali, u napadu moram da vodim tim mnogo bolje".

Pored problema u napadu, Dončićevo izdanje obilježile su i rasprave sa sudijama.

Slovenac je u drugoj četvrtini dobio tehničku grešku, a snimak njegove komunikacije sa arbitrom Trejem Medoksom na poluvremenu brzo se proširio društvenim mrežama.