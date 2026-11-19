Neobičan incident obilježio je duel Los Anđeles Lejkersa i Jute Džez, pošto je jedan od sudija u jednom trenutku krenuo ka Luki Dončiću, zbog čega je morao da reaguje i njegov kolega.

Slovenački košarkaš našao se u centru pažnje tokom utakmice, a snimak situacije ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama. Dončić je poznat po čestim raspravama sa arbitrima i komentarisanju njihovih odluka, ali ovoga puta situacija je dobila neočekivan obrt.

Prema snimku koji je postao viralan, sudija je tokom poluvremena krenuo ka zvijezdi Lejkersa, dok ga je drugi arbitar zadržao i spriječio da dođe do njega. Dončić je sve posmatrao vidno zbunjeno.

The ref just ran up to Luka Doncic at the half and was held back by an assistant Luka looked CONFUSED as hell 😭 https://t.co/mSds4Jeeoo — LakersCenter (@LALakersCenter) November 19, 2026

Juta je inače iznenadila ekipu Lejkersa i slavila rezultatom 109:97, na krilima Kejontea Džordža, koji je postigao 30 poena i podijelio 10 asistencija. Dončić je utakmicu završio sa 29 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Bio je to prvi poraz „jezeraša“ poslije devet uzastopnih pobjeda. I dalje su lideri Zapadne konferencije sa učinkom 13-3, dok je Juti ovo bila tek treća pobjeda uz 13 poraza.

(Telegraf.rs)