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Foto: ATV

Prijedorčanin čiji su inicijali M.R. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda na štetu jednog lica u prostorijama javne zdravstvene ustanove u Prijedoru, rečeno je danas Srni u Policijskoj upravi (PU) Prijedor.

Slučaj se dogodio u nedjelju, 22. novembra, u 3.40 časova. "Pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor preduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti prijavljenog događaja", navode u PU Prijedor. Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara i uprava bolnice "Dr Mladen Stojanović" Prijedor organizuju sutra mirni skup povodom napada na portira bolnice kako bi izrazili nezadovoljstvo, osudili nasilje i ukazali na potrebu zaštite zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Okupljanje je najavljeno u 12.00 časova ispred bolnice.

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