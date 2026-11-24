Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Banjaluka-Čelinac došlo je do saobraćajne nezgode prilikom koje je došlo do prevrtanja automobila.
Do nezgode je došlo jutros oko 6:45 časova, a kako saznajemo, u udesu nema povrijeđenih osoba.
Na vozilu je pričinjena materijalna šteta.
Banja Luka
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Policija obavlja uviđaj na terenu.
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