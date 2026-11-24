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Foto: ATV

Na magistralnom putu Banjaluka-Čelinac došlo je do saobraćajne nezgode prilikom koje je došlo do prevrtanja automobila.

Do nezgode je došlo jutros oko 6:45 časova, a kako saznajemo, u udesu nema povrijeđenih osoba. Na vozilu je pričinjena materijalna šteta. Banja Luka Dijelovi Banjaluke danas bez struje: Provjerite da li je i vaša ulica na spisku Policija obavlja uviđaj na terenu.

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