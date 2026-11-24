Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u utorak u ranim jutarnjim satima dogodila na auto-putu A4 kod Novog Marofa.
Kako su saopštili iz Policijske uprave varaždinske, do nesreće je došlo kada je kombi naletio na teretno vozilo.
Zbog nesreće je prekinut saobraćaj na auto-putu A4 Goričan – Zagreb, između čvorova Varaždin i Novi Marof, u smjeru Zagreba, piše N1.
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Hrvatski autoklub (HAK) saopštio je da se vozila preusmjeravaju na obilazni pravac preko čvora Varaždin.
Više informacija biće poznato uskoro.
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