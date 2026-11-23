Jedan od osumnjičenih medicinskih tehničara Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, u kojoj je 21. oktobra preminuo Kristian Josip Periš, iste večeri zadobio je povredu tokom fizičkog sputavanja pacijenta.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, medicinski tehničar Noa H. zadobio je iščašenje desnog ramena te je zbog povrede upućen na hitni bolnički prijem u Kliničku bolnicu Sveti Duh.

Prema dokumentaciji u koju je imao uvid Jutarnji list a prenosi Tportal, Noa H., najmlađi među osumnjičenim d‌jelatnicima klinike, povrijedio se oko 20 sati, tokom postupka koji je osoblje opisalo kao sputavanje uznemirenog i agresivnog pacijenta.

Šta se događalo kobne večeri?

Prema istom izvještaju, Noa H. i još petero d‌jelatnika ušli su u Periševu sobu oko 19.40 sati, tokom večernje vizite.

Osoblje je pokušavalo zategnuti remenje kojim je pacijent bio vezan za krevet i postaviti dodatni poprečni kaiš. U dokumentaciji se navodi da je Periš bio uznemiren, vikao, pljuvao i pokušavao uhvatiti službenike.

Nakon kraće stanke intervencija je nastavljena oko 20 sati jer je, prema izvještaju, remenje popustilo, a Periš se pokušavao podići s kreveta.

Tada je u sobu ušlo još d‌jelatnika, a njihovo postupanje zabilježeno je na snimku videonadzora.

Bivša direktorkica: Bila sam užasnuta

Bivša direktorica klinike Majda Grah istražiocima je izjavila da ju je postupanje medicinskih tehničara Noe H. i Mladena L. šokiralo.

"Bila sam užasnuta postupanjem tehničara, pogotovo Noe i Mladena, koji su šakama i laktom udarali pacijenta te mu je Noa držao koljenom jastuk na glavi", izjavila je Grah, prema pisanju Jutarnjeg lista.

Prema analizi videosnimka koju prenosi ovaj list, d‌jelatnici su Periša pritiskali prema krevetu, dok mu je Noa H. stavio jastuk na lice. Navodi se i da su dvojica službenika koljenima pritiskala područje njegovog vrata.

Grah je istražiteljima rekla da je za Periševu smrt saznala iste večeri, ali da je snimak pogledala tek naknadno, nakon što su d‌jelatnici otišli na bolovanje i nisu dostavili zatražena očitovanja.