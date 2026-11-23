U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju sve vrste goriva, za po tri , a plavi dizel za šest centi, odlučila je danas Vlada.

Benzinsko gorivo prodavaće se za 1,53 evra, a dizel za 1,79 evra za litar. Plavi dizel biće jeftiniji za šest centi i prodavaće se po cijeni od 1,26 evra za litar.

Tečni plin za rezervoare će biti jeftiniji za jedan cent i prodavaće se po cijeni od 1,75 evra za kilogram, a u bocama će koštati 2,32 evra za kilogram, što je pojeftinjenje za dva centa.

Nove cijene goriva važiće do 30. novembra, piše Tanjug.