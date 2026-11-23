Od 1. januara 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sistem povratne naknade za ambalažu.

To znači da će za neke proizvode, poput sokova i mlijeka u tetrapaku ili alkoholnih pića u malim flašicama, plaćati dodatnih 10 centi.

Međutim, taj novac građani će, kao i u slučaju plastičnih boca i limenki, moći da dobiju nazad ukoliko praznu ambalažu vrate u prodavnicu, prenosi B92.

Riječ je o promeni koja je propisana još 2023. godine, ali će početi da se primjenjuje početkom naredne godine.

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Do sada se povratna naknada naplaćivala za plastične i staklene boce, kao i limenke zapremine od 0,2 do tri litra. Od Nove godine sistem će obuhvatiti i manje flašice, tetrapak ambalažu i neke druge vrste plastične ambalaže.

Šta to znači za kupce?

Najjednostavnije rečeno, za proizvode koji do sada nisu bili obuhvaćeni sistemom povratne naknade plaćaćemo 10 centi više.

Na primjer, ako sok u tetrapaku danas košta jedan evro, uz nepromenjenu osnovnu cijenu od 1. januara koštaće 1,10 evra. Kada se popije sok, praznu ambalažu može da vrate i dobije svojih 10 centi nazad.

Isto važi za mlijeko i mlečne napitke u tetrapaku, kao i za male flašice alkoholnih i bezalkoholnih pića. Na primjer, flašica alkoholnog pića od 0,1 litra, koja do sada nije bila obuhvaćena sistemom, takođe će imati povratnu naknadu.

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Nova pravila obuhvataju i ambalažu od drugih vrsta plastike, poput HDPE-a, koja do sada nije bila uključena u sistem.

Važno je naglasiti da nije reč o novom porezu niti o novcu koji prodavnica zadržava. Povratna naknada funkcioniše isto kao i kod običnih plastičnih boca: plaćamo je prilikom kupovine, a novac dobijamo nazad kada vratimo ambalažu.

Gdje će moći da se vrati tetrapak?

Prema važećim pravilima, prodavnice koje prodaju pića i imaju prodajni prostor veći od 200 kvadratnih metara obavezne su da preuzimaju ambalažu obuhvaćenu sistemom povratne naknade.

To znači da će građani tetrapak ambalažu i male flašice moći da vraćaju u veće prodavnice, kao što se sada vraćaju plastične boce i limenke. Ambalažu preuzimaju i reciklažna dvorišta koja imaju ugovor sa Fondom za zaštitu životne sredine.

Prodavnice su obavezne da preuzmu do 80 komada ambalaže dnevno po osobi, a mogu da prihvate i više.

Za povraćaj ambalaže nije potrebno imati račun niti kupiti nešto u prodavnici u kojoj je vraćamo. Naknada mora da bude isplaćena u novcu.

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Ipak, postoje određena pravila. Ambalaža mora biti prazna, ne sme biti zgnječena ili uništena, a bar-kod i oznaka povratne naknade moraju ostati čitljivi.

Da li će automati prihvatati tetrapak?

Tu nastaje problem. Postojeći automati za povrat boca i limenki nisu nužno prilagođeni tetrapak ambalaži.

To znači da bi trgovci deo ambalaže morali da prikupljaju ručno, što bi moglo da stvori dodatne gužve i probleme sa skladištenjem.

Proširenje sistema znači i znatno veće količine ambalaže koje će biti potrebno prikupiti, prevesti i obraditi.

Trgovci i proizvođači su zato ranije tražili odlaganje primjene novih pravila, upozoravajući na dodatne troškove i tehničke poteškoće. Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije isticalo je da je rok poznat još od 2023. godine i da je bilo dovoljno vremena za pripremu.

Zašto se uvodi promjena?

Cilj je da se prikupi više ambalaže za reciklažu i smanji količina otpada koji završava u životnoj sredini ili mešanom komunalnom otpadu.

Uključivanjem tetrapak ambalaže i manjih pakovanja, sistem povratne naknade obuhvatiće znatno veći broj proizvoda.

Za građane je najvažnije da od 1. januara ne bacaju automatski prazne tetrapake i male flašice u otpad, već da provjere da li imaju oznaku povratne naknade.

Ako je imaju, za njih će moći da dobiju 10 centi, isto kao što već godinama dobijaju novac za vraćene boce i limenke.