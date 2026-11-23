Аутор:АТВ редакција
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Бања Врућица обара рекорде посјећености. Ове године по броју посјета надмашиће претходних 106. Због максималне попуњености, из овог Здравствено-туристичког центра најавили су проширење капацитета.
Једни одлазе, други долазе. И тако цијеле године. Гости кажу да немају примједбе на услугу и зато се многи радо враћају у Бању Врућица.
За првих десет мјесеци остварено је 245.000 ноћења, што је за неких 10.000 више у односу на прошлу годину.
Из туристичко-здравственог центра и подаци да ће по броју ноћења оборити све досадашње рекорде.
"Надмашиће тих претходних 106 година у историји Бање Врућица и очекујемо близу 290.000 ноћења. Већ долазимо до неког максималног нивоа попуњености, а самим тим смо се одлучили и на нову инвестицију, тако да су већ у припреми и градња новог хотела", рекао је Александар Радошевић, извршни директор Здравствено-туристичког центра Бања Врућица.
Са градњом новог хотела могло би да се почне до краја године, уколико временске прилике то дозволе.
Подсјећамо да грађани Републике Српске могу користити и туристичке ваучере, до краја мјесеца.
(РТРС)
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