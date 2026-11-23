Banja Vrućica obara rekorde posjećenosti. Ove godine po broju posjeta nadmašiće prethodnih 106. Zbog maksimalne popunjenosti, iz ovog Zdravstveno-turističkog centra najavili su proširenje kapaciteta.

Jedni odlaze, drugi dolaze. I tako cijele godine. Gosti kažu da nemaju primjedbe na uslugu i zato se mnogi rado vraćaju u Banju Vrućica.

Za prvih deset mjeseci ostvareno je 245.000 noćenja, što je za nekih 10.000 više u odnosu na prošlu godinu.

Iz turističko-zdravstvenog centra i podaci da će po broju noćenja oboriti sve dosadašnje rekorde.

"Nadmašiće tih prethodnih 106 godina u istoriji Banje Vrućica i očekujemo blizu 290.000 noćenja. Već dolazimo do nekog maksimalnog nivoa popunjenosti, a samim tim smo se odlučili i na novu investiciju, tako da su već u pripremi i gradnja novog hotela", rekao je Aleksandar Radošević, izvršni direktor Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica.

Sa gradnjom novog hotela moglo bi da se počne do kraja godine, ukoliko vremenske prilike to dozvole.

Podsjećamo da građani Republike Srpske mogu koristiti i turističke vaučere, do kraja mjeseca.

(RTRS)