U Tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je oko 8 časova došlo do pucnjave, a sada se pojavio prvi snimak sa lica mjesta.

Kako se nezvanično saznaje, učenik je ranio najmanje jednu radnicu iz Tehničke škole, a sumnja se da je pokušao da ubije veći broj učenika.

Odmah po prijavi incidenta, ispred škole su upućene jake snage policije, pripadnici Žandarmerije, kao i ekipe Hitne pomoći koje su hitno zbrinule povrijeđenu ženu.

Prema prvim informacijama sa terena, ranjena radnica nije životno ugrožena.

Čitav kvart oko Prve tehničke škole u Kragujevcu trenutno je pod potpunom policijskom blokadom dok forenzičari i inspektori vrše uviđaj.

Zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnog tužilaštva o svim detaljima i motivima ovog napada očekuje se uskoro.