Sedamnaestogodišnji maturant Prve tehničke škole u Kragujevcu uhapšen je nakon što je jutros oko 8 časova ušao u školu i otvorio vatru iz očeve malokalibarske puške, pri čemu su povrijeđene dvije radnice tehničkog osoblja, a samo dva sata ranije na svom Viber storiju objavio fotografiju sa puškom uz datum „24.11“.

Prema tvrdnjama jednog od svjedoka, osumnjičeni je došao sa namjerom da upuca jednog učenika, ali je teži incident izbjegnut jer su đaci već bili na prvom času u učionicama, a metak se zaglavio u cijevi. Na lice mjesta izašli su policija i ministar prosvjete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković.

Detalji pucnjave i objava na Viberu

Kako navodi svjedok incidenta, učenik četvrtog razreda nije nasumično pucao u holu, već je tražio određenog đaka. Pošto je nastava na prvom času počela, u holu su se zatekle samo radnice tehničkog osoblja, a obje su van životne opasnosti jedna je ranjena najvjerovatnije vatrenim oružjem, dok je druga povrijeđena od stakla koje je puklo nakon pucnja.

Srbija Prvi snimci sa mjesta pucnjave u školi u Srbiji

Napadač je prestao da puca tek kada mu se metak zaglavio u cijevi, nakon čega ga je savladala i uhapsila policijska patrola iz neposredne blizine. Digitalni tragovi i fotografija sa puškom uz datum „24.11“ na Viber storiju ukazuju na to da napad nije bio trenutni afekt, pa istražitelji pregledaju telefon, poruke i nadzorne kamere, kao i to da li je iko ranije vidio objavu.

Uviđaj u školi i porodičnoj kući

Ispred Prve tehničke škole u Kragujevcu i dalje je prisutan veliki broj policajaca koji obezbjeđuju prilaze dok traje uviđaj. Direktor škole Nemanja Joksimović potvrdio je da su svi učenici bezbjedno evakuisani i naveo da maturant ranije nije pravio probleme, a ministarstvo je formiralo Krizni štab i uputilo svoj tim u Kragujevac.

Istraga je usmjerena i na porodični dom sedamnaestogodišnjaka radi utvrđivanja kako je malokalibarska puška čuvana. Prema članu 32. Zakona o oružju i municiji Republike Srbije, vatreno oružje mora biti zaključano u metalnom sefu ili ormaru, odvojeno od municije i nedostupno maloljetnicima.

Moguća odgovornost oca i postupak protiv osumnjičenog

Ukoliko se utvrdi propust u čuvanju oružja, ocu prijeti odgovornost po više osnova u skladu sa Krivičnim zakonikom i zakonom o oružju:

Teško djelo protiv opšte sigurnosti (član 288): Ako je otac imao dozvolu, ali pušku nije držao zaključanu, predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, odnosno od jedne do osam godina u slučaju težih posljedica.

Srbija Formiran Krizni štab zbog pucnjave u školi: Oglasilo se Ministarstvo

Nedozvoljeno držanje oružja (član 348): Ako puška nije bila legalna, zaprećena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina uz novčanu kaznu.

Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica (član 193): Za grubo zanemarivanje roditeljskog nadzora predviđena je kazna zatvora do tri godine.

Prekršajna kazna: Zakon propisuje novčanu kaznu od 20.000 do 150.000 dinara i trajno oduzimanje oružja i oružnog lista.

Osumnjičeni sedamnaestogodišnjak biće priveden na saslušanje kod tužioca za maloljetnike radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

(Telegarf.rs)