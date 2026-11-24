Stanovnici Utkiagvika na Aljasci, najsjevernijeg grada u Sjedinjenim Američkim Državama, ušli su u period polarne noći koja će trajati punih 65 dana. Ovaj grad je svoj posljednji zalazak sunca u ovoj godini vidio 18. novembra u 13.42 po lokalnom vremenu.

Nakon tog trenutka, sunce se više neće pojaviti iznad horizonta sve do 23. januara 2027. godine. To znači da stanovnike ovog mjesta čeka više od dva mjeseca života bez direktne sunčeve svjetlosti, prenosi američki CBS17.

Ovaj fenomen, poznat kao polarna noć, redovna je pojava u oblastima koje se nalaze daleko na sjeveru, unutar Arktičkog kruga. Ipak, to ne znači da u gradu vlada potpuni mrak 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji. Tokom određenih dana javlja se takozvani građanski sumrak, koji stanovnicima ipak pruža malo prirodnog, prigušenog svjetla.

Uzrok ove nesvakidašnje pojave je nagib Zemljine ose, koji u ovom dijelu godine sprečava da se sunce podigne dovoljno visoko iznad horizonta.

Inače, Utkiagvik – koji je ranije nosio ime Barou – jedno je od najsjevernijih stalno naseljenih mjesta u SAD i mjesto gdje su ekstremni vremenski uslovi i ovakvi prirodni ciklusi dio svakodnevice, prenosi Blic.