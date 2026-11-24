Termoelektrana u Gackom, koja je zbog lošeg kvaliteta uglja izazvanog velikim padavinama ispala sa mreže, danas bi ponovo trebalo da počne sa radom, izjavio je Srni direktor Rudnika i termoelektrane "Gacko" Maksim Skoko.

Skoko je rekao da je će Termoelektrana za nekoliko sati ponovo biti na mreži i da je riječ o kraćem i uobičajenom zastoju, tokom koga će otkloniti još neke poteškoće u radu kako bi nastavili da budu najstabilniji oslonac sistema "Elektroprivrede Srpske" u ovoj godini.

On je ukazao da je Termoelektrana u Gacku juče ispala sa mreže nakon dužeg vremena izuzetno stabilnog rada, a do problema je došlo zbog enormnih količina padavina u posljednja tri dana, koje su prijetile da ugroze rad Rudnika.

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Skoko je istakao da je najvažnije da su uspjeli da odbrane kop od poplava.

"Dobrom organizacijom i potpunim angažovanjem zaposlenih u Rudniku nasip je uspio da izdrži da ne dođe do prodora vode u površinski kop", objasnio je Skoko.

On je dodao da je to otežalo snabdijevanje Termoelektrane ugljem, ali i da vlažna ruda sa velikim primjesama gline stvara probleme u proizvodnji.

Skoko je naveo da je proizvodnja struje u gatačkoj Termoelektrani u ovoj godini premašila plan proizvodnje za 3,4 odsto, piše Srna.