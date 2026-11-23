Autor:Teodora Bjelogrlić
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Termoelektrana Gacko danas je ispala sa elektroenergetske mreže zbog lošeg kvaliteta uglja, potvrđeno je za ATV.
“U 12:42 časova, generator u TE Gacko je odvojen sa mreže zbog nemogućnosti održavanja tehničkih parametara za rad uzrokovanih lošim kvalitetom goriva i nemogućnosti dopunjavanja bunkera sirovog uglja uzrokovanog enormnim količinama atmosferskih padavina” rečeno je za ATV matičnog preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske.
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