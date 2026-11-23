Akcije kompanije „Envidija“ (Nvidia) vrtoglavo su porasle na samom početku današnjeg trgovanja, nakon vijesti da je Jensen Huang vraćen na mjesto izvršnog direktora.

Akcije „Envidije“ otvorile su trgovanje skokom od oko 30 odsto.

Svijet Potpuni preokret u Nvidiji: Jensen Huang se nakon samo 11 dana vraća na čelo kompanije!

Cijena akcija ove kompanije pretrpjela je snažne udarce. U petak je trgovanje završeno padom od gotovo 14 odsto, nakon izvještaja „Rojtersa“ da je kompanija pod istragom američke Komisije za hartije od vrijednosti i berze (SEC) zbog svojih računovodstvenih praksi.

I šira tržišta otvorila su trgovanje u pozitivnoj zoni, mada vrijedi napomenuti da su američki berzanski indeksi već bilježili rast tokom trgovanja prije zvaničnog otvaranja berze, nakon tržišnog sloma u petak.