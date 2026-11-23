Odbor direktora kompanije Nvidija jednoglasno je vratio Jensena Huanga na mjesto predsjednika i izvršnog direktora kompanije, sa trenutnim dejstvom, samo 11 dana nakon što je podnio ostavku zbog ličnog ponašanja koje nije bilo u skladu sa kodeksom kompanije.

Kako je Nvidija saopštila u ponedjeljak, odbor je odluku donio nakon niza razgovora i sastanaka sa Huangom, nakon kojih je bio zadovoljan njegovom iskrenošću i sposobnošću da vodi kompaniju. Huang se vraća i u odbor direktora.

U saopštenju se navodi da je odbor tokom odlučivanja dobio mišljenje sa najviših nivoa američke vlade te da je na osnovu toga uvjeren da Huangova povratak ne predstavlja rizik po nacionalnu bezbjednost.

„Odbor vjeruje da je Jensen prava osoba da vodi Nvidiju“, izjavio je predsjednik odbora Harvi Džons, koji ostaje na toj funkciji. Kolet Kres, koja je bila privremena izvršna direktorka, nastavlja da obavlja funkciju finansijske direktorke kompanije.

„Čast mi je što se vraćam u Nvidiju i što ću voditi jednu od najznačajnijih tehnoloških kompanija na svijetu“, poručio je Huang, dodajući: „Jedva čekam da se vratim poslu.“

Istraga i novi komitet

Nvidija navodi da je odbor, nakon izvještaja da je Huang bio meta stranih obavještajnih aktivnosti, formirao nezavisni komitet koji to istražuje uz pomoć nezavisnih pravnih savjetnika. Huang je, kako se navodi, podržao istragu.

Kompanija je formirala i Komitet za nacionalnu bezbjednost i kontrolu izvoza, sastavljen od nezavisnih direktora, koji će nadzirati poštovanje trgovinskih propisa i rizike po nacionalnu bezbjednost. Nvidija traži i direktora za usklađenost poslovanja sa propisima, koji će odgovarati odborovom komitetu za imenovanja i korporativno upravljanje.

Prije sedmicu dana povratak nije dolazio u obzir

Huang, suosnivač Nvidije koji je kompaniju vodio od osnivanja 1993. godine, podnio je ostavku 12. novembra. Odbor je tada saopštio da je ostavka uslijedila nakon otkrivanja njegovog ličnog ponašanja koje nije bilo u skladu sa kodeksom ponašanja, standardima i kulturnim normama kompanije. Kres je imenovana za privremenu izvršnu direktorku, a Džons za prvog predsjednika odbora u istoriji Nvidije.

Huang je nakon ostavke ponudio da se vrati na čelo kompanije, ali je Džons 17. novembra, tokom predstavljanja kvartalnih rezultata, rekao da odbor ne namjerava da vrati Huanga na mjesto izvršnog direktora, prenosi Kliks.