Moskva namjerava da započne komunikaciju sa Evropljanima kako bi razumjela u kojoj mjeri su oni koalicija onih koji traže mir, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Već smo razgovarali i namjeravamo da započnemo komunikaciju sa Evropljanima kako bismo razumjeli u kojoj mjeri su spremni da doprinesu mirovnim naporima", rekao je Peskov novinarima.

On je napomenuo da je važno da Rusija razumije u kojoj mjeri se stav Evropljana poklapa sa ciljem uspostavljanja mirnog rješenja.

"Recimo to ovako: u kojoj mjeri je ovo koalicija onih koji traže mir, a ne koalicija onih koji traže nastavak rata", zaključio je Peskov.

Pored toga, Peskov je naglasio da neprijatelj nastavlja pokušaje napada na ruske ciljeve, dok Moskva nastavlja svoju Specijalnu vojnu operaciju, komentarišući nove ukrajinske napade dronovima, uključujući i napade u baltičkim zemljama, na brifingu.

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"Rusija nastavlja svoje strateške vojne operacije i svakodnevno pokreće velike udare na ukrajinski vojno-industrijski kompleks, sa veoma bolnim posljedicama po Kijev", naglasio je Peskov.

Rusija je spremna da nastavi humanitarne operacije, uprkos izjavama Kijeva, istakao je on.

"Čak i u odsustvu saradnje Kijeva, ruske snage herojski evakuišu civile iz opasnih područja", dodao je Peskov.

(Sputniknews.com)