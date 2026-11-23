Autor:ATV redakcija
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Poljska, koja je najveći izvoznik živine u EU, prijavila je prvu epidemiju visokopatogenog virusa ptičijeg gripa H5N1 u proteklih šest mjeseci, saopšteno je danas iz Svjetske organizacije za zdravlje životinja.
Virus je otkriven na farmi ćurki u gradu Biskupjecu u Varminsko-Mazurskom vojvodstvu na sjeveroistoku Poljske.
U saopštenju se ističe da je uništeno 587 ćurki od ukupno 18.723 peradi, dok će ostatak živine takođe biti eutanaziran.
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Širenje ptičijeg gripa izaziva zabrinutost vlasti i živinarske industrije zbog velikog uništavanja jata širom svijeta u proteklih nekoliko godina, čime je ometena isporuka, izazvan rast cijena hrane i povećan rizik od prenošenja na ljude, prenosi Srna.
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