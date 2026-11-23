Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru iznosila je 1.735 KM i, u odnosu na septembar, nominalno je veća 0,5, a realno manja 0,4 odsto, saopšteno je iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.

U Zavodu navode da je, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, plata nominalno veća 11,3 odsto, a realno 4,2 odsto, dok je prosječna mjesečna bruto plata iznosila 2.680 KM.

"Najviša prosječna neto plata u oktobru isplaćena je u području stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosila je 2.375 KM, a najniža u području djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 1.326 KM", ističe se u saopštenju.

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U oktobru ove godine, u odnosu na isti mjesec lani, u svim područjima zabilježen je nominalni rast neto plate, od čega najviše u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti 20,4 odsto, zdravstvene zaštite i socijalnog rada 20,1 odsto, te obrazovanja 14,1 odsto.