Nebojša Poletan, bokser iz Laktaša, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva Nenada Dukića sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, saznaje ATV.

Pucnjava se dogodila 22. novembra u Blaškom kod Laktaša.

Kako saznaje ATV Poletan i Dukić su kritični dan zajedno bili na druženju u jednoj vikendici. Obojica su konzumirali alkohol i tokom večeri su se međusobno provocirali, da bi sve preraslo u sukob tokom koje je Poletan potegao oružje.

Metak prošao kroz staklo, Dukića promašio za centimetre

”Dukić je krenuo da bježi i sjeo je u automobil. Poletan je zapucao prema njemu i pogodio je staklo na mjestu vozača. Zrno metka je prošlo nekoliko centimetara pored Dukića, ali ga srećom nije pogodilo”, kaže izvor ATV-a.

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On dodaje da je tokom sukoba ispaljeno više hitaca i da je Dukić nakon toga izašao iz automobila i trčeći pobjegao prema selu. Tu je sreo nekoliko ljudi koji su pomogli, te je pozvao policiju.

Iz PU Banjaluka je, uz navođenje inicijala, saopšteno da je Poletan uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti. Dukić i R.R. iz Banjaluke takođe su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Oduzeto oružje i municija

”Lice N.P. sumnjiči se da je 22. novembra na području Laktaša iz vatrenog oružja isplalio nekoliko hitaca u vazduh, a potom više hitaca u putničko vozilo u kojem se nalazilo lice N.D. kojom prilikom su nastala oštećenja na vozilu. Lica N.D. i R.R. se sumnjiče da su držala, prodavala i kupovala vatreno oružje”, saopštila je PU Banjaluka.

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Po naredbi suda izvršeni su pretresi pretres kuće i pomoćnih objekata na području Gradiške koje koristi lice Poletan gdje su pronađeni okviri za vatreno oružje i više komada municije. Pretresena je i Dukićeva kuća na području Kotor Varoša pri čemu je pronađeno više komada različitog vatrenog oružja i više komada municije.