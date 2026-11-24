Policijska uprava Banjaluka oglasila se o pucnjavi u Laktašima kada je, kako se sumnja, bokser Nebojša Poletan pucao na Nenada Dukića.

Kako su naveli iz policije, uhapšeni su i Poletan i Dukić kao i Banjalučanin R.R.

Hronika Pokušaj ubistva u Laktašima, uhapšen bokser Nebojša Poletan!

"Policijski službenici Policijske stanice Laktaši juče su lišili slobode lice N.P. iz Gradiške, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela Ubistvo (u pokušaju) iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i Izazivanje opšte opasnosti, te lica N.D. iz Kotor Varoša i R.R. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", poručili su iz Policijske uprave Banjaluka.

Dodaje se da se Poletan sumnjiči da je iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca u vazduh, a potom više hitaca u putničko vozilo u kojem se nalazilo lice Dukić, kojom prilikom su nastala oštećenja na vozilu.

Sa druge strane, Dukić i R.R. su uhapšeni zbog sumnje da su držali, prodavali i kupovali oružje.

"Na osnovu naredbi nadležnih sudova, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata na području Gradiške koje koristi lice N.P. kojom prilikom su pronađeni okviri za vatreno oružje i više komada municije, te pretres kuće i pomoćnih objekata na području Kotor Varoša koje koristi lice N.D. kojom prilikom je pronađeno više komada različitog vatrenog oružja i više komada municije", objašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka.

Takođe, od Dukića je prilikom hapšenja uz potvrdu oduzeta lovačka puška, pištolj kalibra 9 milimetara, jedan metak, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela za koje se sumnjiči.

"Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lice N.P. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva, dok će protiv lica N.D. i R.R. izvještaj biti dostavljen u redovnoj proceduri", zaključuju u policiji.