Policija u Prijedoru identifikovala je i uhapsila M.R. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Tjelesna povreda".

"Policijskoj upravi Prijedor istog dana oko 03:40 časova obratilo se oštećeno lice iz Kozarske Dubice i prijavilo da je svojstvu radnika na prijavnici - portira u zdravstvenoj ustanovi u Prijedoru fizički napadnut od strane njemu nepoznatog lica", navode u policiji.

Nakon identifikovanja i hapšenja počinioca, izvršenim alkotestiranjem kod istog je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.

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O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti prijavljenog događaja i kompletiranju predmeta, nakon čega će se protiv osumnjičenog M.R. nadležnom tužilaštvu dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo "Tjelesna povreda".