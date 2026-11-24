Autor:ATV redakcija
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Pet osoba uhapšeno je u okviru operativne akcije "EMISAR" usmjerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe, koju sprovodi MUP Republike Srpske.
U okviru akcije vrše se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i FBiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale za kojim policija aktivno traga nakon što je 2. avgusta ranio Kostu Pandurevića.
Podršku u realizaciji akcije pruža i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.
Kako navode iz policije, aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela, "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja" i "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog djela "Teško ubistvo" u pokušaju.
"Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala", navode iz policije.
Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.
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Podsjećamo, policija Republike Srpske u saradnji sa SIPA-om uhapsila je jutros Nikolinu Šljivić, bivšeg narodnog poslanika, a na području Olova uhapšen je Naser Orić.
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