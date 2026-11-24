Pet osoba uhapšeno je u okviru operativne akcije "EMISAR" usmjerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe, koju sprovodi MUP Republike Srpske.

U okviru akcije vrše se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i FBiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale za kojim policija aktivno traga nakon što je 2. avgusta ranio Kostu Pandurevića.

Akcija EMISAR - uhapšeno pet osoba Ustupljena fotografija

Podršku u realizaciji akcije pruža i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.

Akcija EMISAR - pronađeno oružje Ustupljena fotografija

Kako navode iz policije, aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela, "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja" i "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog djela "Teško ubistvo" u pokušaju.

Akcije "EMISAR" - pronađeno oružje Ustupljena fotografija

"Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala", navode iz policije.

Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.

Hronika Oglasila se SIPA o hapšenju Nasera Orića

Ko je sve uhapšen?

Podsjećamo, policija Republike Srpske u saradnji sa SIPA-om uhapsila je jutros Nikolinu Šljivić, bivšeg narodnog poslanika, a na području Olova uhapšen je Naser Orić.

Kako saznajemo, Ždrale nije pronađen i on se i dalje nalazi u bjekstvu

Hronika Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić

Osim Orića i Šljivićeve akcijom je obuhvaćeno više osoba, među kojima su otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić čija se imovina pretresa na području Vogošće, kao i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.