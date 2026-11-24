Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik uputio je saučešće Njegovoj svetosti arhiepiskopu pećkom, mitropolitu beogradsko-karlovačkom i patrijarhu srpskom Porfiriju povodom upokojenja visokopreosvećenog arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja.
"Otišao je arhijerej velikog znanja, snažne riječi i duboke odanosti Crkvi i srpskom narodu. Decenijama je kao bogoslov, profesor i pastir svjedočio vjeru i trajne vrijednosti našeg naroda, a njegova mudra i odlučna riječ bila je oslonac mnogima", istakao je Dodik.
Srbija
Upokojio se Mitropolit bački Irinej
Dodik je naglasio da će srpski narod u Republici Srpskoj pamtiti mitropolita bačkog Irineja kao arhijereja koji je razumio naša iskušenja i uvijek pokazivao brigu za jedinstvo srpskog naroda.
"Neka mu je vječna slava i spomen", naveo je Dodik u telegramu saaučešća.
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