"Otišao je arhijerej velikog znanja, snažne riječi i duboke odanosti Crkvi i srpskom narodu. Decenijama je kao bogoslov, profesor i pastir svjedočio vjeru i trajne vrijednosti našeg naroda, a njegova mudra i odlučna riječ bila je oslonac mnogima", istakao je Dodik.

Srbija Upokojio se Mitropolit bački Irinej

Dodik je naglasio da će srpski narod u Republici Srpskoj pamtiti mitropolita bačkog Irineja kao arhijereja koji je razumio naša iskušenja i uvijek pokazivao brigu za jedinstvo srpskog naroda.

"Neka mu je vječna slava i spomen", naveo je Dodik u telegramu saaučešća.