Ako ne postoji saglasnost ni oko datuma kada je uspostavljen mir, onda se sa pravom postavlja pitanje na čemu se zasniva priča o zajedničkoj budućnosti BiH, izjavio je Srni ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Srbi u Republici Srpskoj poštuju i obilježavaju značajne datume iz oba svjetska rata. Kada govorimo o datumu koji treba da bude zajednički simbol mira u BiH, onda je to 21. novembar - rekao je Ostojić i podsjetio da je tog dana u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, čime je okončan rat i otvoren put uspostavljanju mira.

Ostojić smatra poražavajućim što se u Federaciji BiH ne obilježava 21. novembar, datum koji je donio mir svim narodima koji žive na ovim prostorima, nego 25. novembar, kada je održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, te ukazao da je srpski narod u Drugom svjetskom ratu podnio najveću žrtvu, ali i bio stub antifašističke borbe.

"Činjenica da u BiH ne postoji saglasnost o važnim istorijskim datumima ni nakon više od tri decenije, najbolje pokazuje dubinu podjela", rekao je Ostojić.

Ostojić pita, kako možemo govoriti o zajedničkoj budućnosti ako ne možemo iskazati jednako poštovanje prema miru koji je okončao rat?

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Dejtonski sporazum nije samo dokument kojim je okončan rat, već i temelj današnjeg ustavnog uređenja BiH, te garant mira i ravnopravnosti njenih konstitutivnih naroda", naglasio je Ostojić.

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Ostojić je istakao da je srpski narod bio stub antifašističke borbe, ali istovremeno i narod izložen masovnim zločinima i genocidu, posebno na prostoru NDH.

Ostojić ukazuje da odgovoran odnos prema istoriji podrazumijeva istinu o svim događajima, bez selektivnog pamćenja i političkog prilagođavanja činjenica, naglasivši da se ne smije prećutati ni učešće dijela muslimanskog stanovništva u oružanim formacijama NDH i zločinima nad Srbima.

"Istoriju moramo posmatrati cjelovito, bez prećutkivanja i relativizacije zločina", istakao je Ostojić.

Ostojić kaže da kao borac i pripadnik Vojske Republike Srpske, najbolje zna šta znače riječi mir i sloboda i koliko je važno sačuvati mir.

"Zato 21. novembar ne bi smio biti pitanje političkog ili nacionalnog opredjeljenja, već zajednički podsjetnik na vrijednost mira i stradanje kroz koje su prošli svi narodi u BiH", poručio je Ostojić.

Bivši Dan ZAVNOBiH-a 25. novembar obilježava se kao takozvani dan državnosti u dijelu FBiH koji je većinski naseljen bošnjačkim stanovništvom, dok ga Hrvati ne obilježavaju kao praznik.

U FBiH taj dan se slavi kao navodni dan državnosti BiH, dok ga u Republici Srpskoj ne smatraju praznikom, jer nije rezultat dogovora sva tri konstitutivna naroda u BiH.

(SRNA)