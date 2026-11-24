Аутор:АТВ редакција
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Митрополит бачки Иринеј Буловић преминуо је у 79. години на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици.
Митрополит Иринеј подвргнут је оперативном захвату, након којег је прикључен на респиратор.
Српска православне црква синоћ је позвала вјернике да се моле за оздрављење митрополита бачког.
Посебна молитва за његово оздрављење служена је синоћ и у свим храмовима Епархије бачке.
Митрополит Иринеј, рођен као Мирко Буловић 1947. године у Станишићу, био је један од најутицајнијих и најдуговјечнијих великодостојника СПЦ.
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