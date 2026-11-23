Аутор:АТВ редакција
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Фудбалер Владимир Волков ухапшен је по налогу ВЈТ и одређено му је задржавање до 48 сати, незванично сазнаје Телеграф.
Како сазнаје Курир, након обавезујућег упутства главног јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненада Стефановића, ухапшен је бивши фудбалер Партизана и још једна женска особа, док се за трећим осумњиченим за нелегално ношење пиштоља још трага, сазнаје „Курир“.
Њих троје су, како сазнаје овај, били у „БМВ-у“ у којем је полиција синоћ пронашла пиштољ са избрушеним серијским бројем и оквиром са 11 метака, који је био сакривен у торбици иза возачевог сједишта.
Незванично сазнајемо да је „БМВ-ом“ управљао мушкарац за којим се трага, док је Волков сједио на сувозачевом сједишту, а дјевојка на задњем сједишту.
Србија
Наређено привођење бившег бањалучког фудбалера Борца
(Телеграф)
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