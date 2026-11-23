Аутор:АТВ редакција
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Александар Шапић остаје на функцији градоначелника Београда, након што одборници Скупштине града нису изгласали приједлог за његово разрјешење.
За његову смјену гласала су 34 одборника од укупно 110, против је био један, док остали одборници нису учествовали у гласању.
Приједлог за разрјешење је покренула опозициона одборничка група "Крени-промени" уз подршку других група из опозиције, тврдећи да је физички напао одборницу Татјану Мићић и нанио јој повреде лица.
Шапић је раније негирао да је ударио Мићићеву 25. септембра, наводећи да је дошло до кошкања и да ју је одгурнуо у самоодбрани, јер су га, како тврди, она и њен супруг прво вербално, а потом и физички напали док је шетао.
Расправи је претходила вишечасовна полемика одборника власти и опозиције о раду Градске управе и разлозима за смјену Шапића.
Током утврђивања дневног реда одбијени су сви опозициони приједлози за његову допуну, укључујући иницијативу за разрјешење вршиоца дужности управника позоришта "Атеље 212" Љубише Ристића, као и приједлог да се разматрају извјештаји о имовини јавних предузећа у Алта банци.
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