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Његова светост патријарх српски Порфирије разговарао је у Москви са Никитом Михалковом, једним од најзначајнијих савремених синеаста, о историјским и културним везама српског и руског народа.
"Особеност руске културе и уметности јесте да се бави питањем смисла човековог живота, а то је кључна особина Вашег стваралаштва. Стога сте код српске публике препознати као један од највећих светских стваралаца на пољу филмске и сценске уметности", истакао је српски патријарх.
Патријарх Порфирије је изразио захвалност великом умјетнику на састрадалној љубави према српском народу, коју је показао више пута, а посебно маја 1999. године, када је на отварању филмског Фестивала у Кану пред лицем цјелокупне свјетске јавности оштро осудио бомбардовање Србије, преноси Срна.
Друштво
Патријарх Порфирије стигао у Москву
Српски патријарх сагласио се са мишљењем Михалкова да је филм синкретичка умјетност, збир свих других, те да је стога културни утицај филма неупоредив, саопштено је из Српске православне цркве /СПЦ/.
Михалков се осврнуо и на утицај технологије, посебно вјештачке интелигенције на филмско и умјетничко стваралаштво уопште, изражавајући став да технолошки савршена слика не може да замијени људско искуство и осјећања.
Србија
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Србија
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Друштво
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