Njemačke meteorološke službe najavljuju da će od sutra temperature u pojedinim dijelovima zemlje pasti i do minus devet stepeni Celzijusovih, uz upozorenje na ledene uslove, snježne padavine i ledenu kišu.

Vozačima je upućen poziv da provjere stanje zimske opreme prije polaska na put.

Meteorolozi navode da sistem visokog pritiska donosi novi hladni talas u Njemačku. Najizraženiji pad temperature očekuje se u Bavarskoj, gdje bi vrijednosti mogle da se spuste između minus dva i minus devet stepeni Celzijusovih.

Temperature i najava padavina

Tokom današnjeg dana temperatura je oko nula stepeni, dok će najviša dnevna dostizati do pet stepeni Celzijusovih.

Već u noći između srijede i četvrtka očekuje se dodatni pad temperature, praćen snijegom i ledenom kišom u pojedinim područjima.

Upozorenje za učesnike u saobraćaju

Zbog najavljenih niskih temperatura, poledice i padavina, nadležne službe upozoravaju vozače na opreznu vožnju i obaveznu provjeru zimske opreme na vozilima, prenosi Tanjug.