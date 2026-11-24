Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа дубровачко-неретванска извијестила је у уторак да је у Луци Плоче смртно страдао 31-годишњи радник тог предузећа, а увиђајем је утврђено да се несрећа догодила приликом мијењања точка на радној машини.
Несрећа на раду са смртном посљедицом догодила се у понедјељак, 23. новембра, око 14.45 сати на подручју Луке Плоче.
Увиђајем је руководио општински државни авокат, уз присуство инспекторице заштите на раду и полицијских службеника Полицијске станице Плоче.
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"Тијело смртно страдалог превезено је у дубровачку болницу, гдје ће се обавити обдукција.
У току је криминалистичко истраживање којег полиција проводи у сарадњи с Општинским државним тужилаштвом у Метковићу и Државним инспекторатом", навели су из Полицијске управе дубровачко-неретванске, јавља Хина.
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