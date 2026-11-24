Аутор:АТВ редакција
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Најмање једно лице преминуло је од птичијег грипа у држави Вашингтон у САД, саопштено је из Свјетске здравствене организације (СЗО).
У саопштењу се наводи да је раније потврђена зараза код укупно троје радника на фармама крава у округу Јакима.
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Из СЗО додају да је зараза је прије тога потврђена код неколико крава на фармама, преноси Срна.
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