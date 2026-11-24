Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин је са сталним члановима Савјета безбједности Русије размотрио резултате разговора са предсједницима Кине Си Ђинпингом и САД Доналдом Трампом, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
Напоменуо је да Путин током сусрета у Шенџену није предао никаква документа ни Трампу ни Си Ђинпингу у вези са регулисањем сукоба или безбједносним гаранцијама, преноси РТ Балкан.
Додао је да датуми наредне рунде трилатералних преговора Русије, САД и Украјине још нису утврђени, као и да Москва засад не разумије какав би допринос европске земље могле да дају процесу мирног рјешавања сукоба.
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"Постоје различите тачке гледишта. Знате да Европљани инсистирају на томе да се пређе на четворострани формат преговора. Засад нам није сасвим јасно какву би додатну вриједност могло да донесе учешће Европљана, односно какав би додатни допринос могли да пруже процесу мирног рјешавања сукоба. У сваком случају, датум засад није утврђен", поручио је он.
Портпарол Кремља је нагласио да постоји разумијевање да ови преговори треба да се наставе.
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