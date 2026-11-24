Становници Уткиагвика на Аљасци, најсјевернијег града у Сједињеним Америчким Државама, ушли су у период поларне ноћи која ће трајати пуних 65 дана. Овај град је свој посљедњи залазак сунца у овој години видио 18. новембра у 13.42 по локалном времену.

Након тог тренутка, сунце се више неће појавити изнад хоризонта све до 23. јануара 2027. године. То значи да становнике овог мјеста чека више од два мјесеца живота без директне сунчеве свјетлости, преноси амерички ЦБС17.

Овај феномен, познат као поларна ноћ, редовна је појава у областима које се налазе далеко на сјеверу, унутар Арктичког круга. Ипак, то не значи да у граду влада потпуни мрак 24 сата дневно, седам дана у недјељи. Током одређених дана јавља се такозвани грађански сумрак, који становницима ипак пружа мало природног, пригушеног свјетла.

Узрок ове несвакидашње појаве је нагиб Земљине осе, који у овом дијелу године спречава да се сунце подигне довољно високо изнад хоризонта.

Иначе, Уткиагвик – који је раније носио име Бароу – једно је од најсјевернијих стално насељених мјеста у САД и мјесто гдје су екстремни временски услови и овакви природни циклуси дио свакодневице, преноси Блиц.