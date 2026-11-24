Аутор:АТВ редакција
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Док траје увиђај у Првој техничкој школи у Крагујевцу, гдје је јутрос око 8 часова седамнаестогодишњи матурант отворио ватру из очеве малокалибарске пушке, полиција тренутно претреса све објекте у мјесту у којем са породицом живи осумњичени младић!
Како јављају репортери са лица мјеста, полицијске екипе детаљно провјеравају породичну кућу и пратеће објекте како би утврдиле све околности под којима је тинејџер дошао до оружја, као и да ли у домаћинству има још пушака или муниције.
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Како је малољетни ученик дошао до пушке којом је пуцао у школи?
Вијест да је управо њихов седамнаестогодишњи комшија узео очеву пушку и запуцао у школском холу изазвала је потпуну невјерицу међу мјештанима. Према ријечима комшија, ријеч је о вриједној и угледној породици о којој у мјесту имају само ријечи хвале.
Како наводе мјештани, породица се бави прерадом воћа, док отац осумњиченог младића држи и угоститељски објекат. Нико од комшија није могао ни да наслути да би мирни матурант могао да уради овако нешто, што се поклапа и са ранијом изјавом директора школе Немање Јоксимовића, који је истакао да ученик до сада никада није био проблематичан.
"Ја сам у шоку. Он је одувијек био веома повучен, на станици када чекамо аутобус ни са ким никада није причао. Он је најмлађи у породици, има двије старије сестре и оне су дивне. За цијелу породицу сви овдје имају само ријечи хвале, вриједни су и поштени људи. Ето видите како проблеми увек изађу на видјело", рекла је за Телеграф једна од комшиница из села.
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Два сата прије пуцњаве тинејџер из Крагујевца објавио слику са пушком
Упоредо са претресом објеката на породичном имању, истрага провјерава на који начин је отац чувао малокалибарску пушку из које је пуцано. Према Закону о оружју и муницији Републике Србије, ватрено оружје мора бити закључано у металном сефу или ормару, физички одвојено од муниције и потпуно недоступно малољетницима. Уколико се током претреса и истраге утврди да пушка није била прописно обезбијеђена, оцу пријети озбиљна кривична и прекршајна одговорност.
Подсјетимо, седамнаестогодишњи ученик четвртог разреда ушао је јутрос око 8 часова у Прву техничку школу и отворио ватру у холу, наводно са намјером да упуца једног ученика, како тврди један од свједока. Пошто су ђаци већ били на првом часу, ранио је двије раднице техничког особља – од којих је једна јутрос дошла на замјену и тренутно је у болници, свјесна и стабилна. Прави масакр спречио је заглављен метак у цијеви пушке, након чега је полиција ухапсила нападача.
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