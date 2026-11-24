Аутор:АТВ редакција
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Сифилис се у Мађарској шири изузетно брзо, а према подацима Националног центра за јавно здравство и фармацију (ННГYК), ове године је до 12. новембра регистровано 144 случаја урођеног сифилиса, од којих је 31 завршен смрћу фетуса или новорођенчета.
Према подацима Европског центра за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ), стопа заразе у Мађарској је шест пута већа него у Румунији и чак 20 пута већа него у Хрватској.
У посљедња три мјесеца у Мађарској су забиљежена 747 нова случаја сифилиса – 516 у унутрашњости земље и 231 у Будимпешти.
Од 144 пријављена случаја урођеног сифилиса у овој години, 26 фетуса преминуло је у материци, док је петоро новорођенчади умрло након рођења од посљедица инфекције.
Сифилис је тренутно полно преносива болест која се најбрже шири у Мађарској. Према наводима ННГYК-а, највише су погођене жупаније Бач-Кишкун, Саболч-Сатмар-Берег, Јас-Нађкун-Солнок и Хевес.
Званична статистика указује на нагли пораст броја заражених: укупан број пријављених случајева сифилиса у Мађарској порастао је са 777 у 2020. години на 2.462 у 2025. години.
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Поред тога, Мађарска је и раније предњачила по броју случајева урођеног сифилиса у Европској унији, са 42 инфекције код фетуса и новорођенчади у 2024. години, испред Бугарске са 30 случајева, док 14 чланица ЕУ тада није пријавило ниједан случај.
Ови подаци отварају и питање ефикасности здравствене заштите трудница и редовности прегледа.
Сифилис, некада познат као „велике богиње“, изазива бактерија Treponema pallidum. Преноси се првенствено полним контактом, као и са мајке на дијете током трудноће или дојења.
Први знак инфекције најчешће је безболни чир који може да се повуче и без терапије, али то не значи да је инфекција излијечена.
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Код појединих особа болест почиње главобољом, грлобољом, општом слабошћу или симптомима сличним прехлади, а могу се јавити и губитак тјелесне масе, опадање косе или увећани лимфни чворови.
Касније се јављају осипи и други симптоми слични другим обољењима, док нелијечени сифилис може тешко да оштети нервни систем, срце и крвне судове.
Болест се лијечи антибиотицима, најчешће пеницилином, па је правовремено откривање кључно.
Инфекција је нарочито опасна за фетусе и новорођенчад, јер без правовремене терапије труднице може довести до побачаја, мртворођености или тешких здравствених посљедица код дјетета, док се одговарајућим лијечењем мајке пренос на плод у правилу може спријечити.
Болест се у историјским записима први пут помиње у 15. вијеку под називом „велике богиње“, а назив „сифилис“ потиче из 1530. године из митолошке пјесме љекара из Вероне.
Током 19. вијека болест, у Мађарској позната и као „вербај“, погађала је и бројне познате личности, попут пјесника Ендреа Адија, сликара Михаља Мункачија, Пола Гогена и Анрија де Тулуз-Лотрека, композитора Франца Шуберта и криминалца Ала Капонеа, а према појединим наводима повезује се и са смрћу љекара Игнаца Земелвајса, преноси Индекс.хр.
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