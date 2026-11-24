Аутор:АТВ редакција
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Италијански тенисер Јаник Синер имао је интервенцију на кољену у Финској.
Синеру је кољено оперисао професор Ласе Лемпаинен, ортопед и један од водећих свјетских специјалиста за спортску хирургију.
Операција је обухватала илиотибијалну траку, тетиву која се протеже дуж спољашње стране бутине до кољена.
Лемпаинен је извео најмање инвазивну и најмање трауматичну процедуру како би се ријешио проблем.
Процјењује се да ће вријеме опоравка трајати три мјесеца.
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Синера на терену нема од 12. јула и финала Вимблдона, који је освојио.
Играо је шест финала 2026. и свих шест је добио. Редом је освајао Индијан Велс, Мајами, Монте Карло, Мадрид, Рим и Вимблдон, на ком је одиграо посљедњи меч у сезони, преноси Ало.рс.
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