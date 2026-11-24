Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик наставио је консултације састанком са представницима Удружења пензионера Републике Српске.
Консултацијама присуствује и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Додик је претходно одржао консултације са представницима Удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Додик је одржао консултације и са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву.
Република Српска
Игор Додик почео консултације о саставу нове Владе Српске
У току је састанак са представницима Уније студената и Омладинског савјета Републике Српске.
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске @dodik_igor наставио је консултације састанком са представницима Универзитета у Бањалуци и Универзитета у Источном Сарајеву.
Универзитети имају кључну улогу у образовању будућих генерација стручњака, научника и интелектуалаца, чије знање и способности обликују будућност друштва у цјелини. Улагање у високо образовање, науку и развој академске заједнице представља улагање у дугорочни напредак Републике Српске.— СНСД (@SNSDDodik) November 24, 2026
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