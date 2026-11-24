Trebinjska policija uhapsila je noćas Miroslava Ninkovića zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja, nezvanično saznaje ATV.

Uhapšeni je od ranije poznat policiji i hapšen je zbog pomenutih, ali i drugih krivičnih djela.

Zaplijenjeni eksploziv i droga u Trebinju Ustupljena fotografija

Načelnik Policijske uprave Trebinje potvrdio je hapšenje, uz navođenje inicijala, i dodao da je tokom akcije zaplijenjena velika količina različitih droga, kao i eksploziv.

"Policijski službenici su tokom jučerašnjeg dana poslijepodnevnih časova, pa do kasnih sati noći, proveli u blokadu na užem gradskom području grada Trebinja i pribavili naredbu za vršenje pretresa u kuće i pomoćnih objekata navedenog lica. Tokom pretresa pronađeno je oko jedan kilogram bijele praškaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kokain, 690 grama zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu", rekao nam je Laketa.

Dodao je da je takođe pronađeno i zaplijenjeno 35 grama bijele praškaste materije koja asocira na spid, 687 grama eksploziva u štapinima i 380 grama nepoznate materije čiji sastav će biti utvrđen vještačenjem.

Zaplijenjeni eksploziv i droga u Trebinju Ustupljena fotografija

"Takođe je oduzeto više telefona, SIM kartica i određena količina novca koja će se koristiti u dokaznom postupku. Navedeno lice se nalazi trenutno u prostorijama Policijske uprave Trebinje i očekujemo da će tokom današnjeg dana biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužioca u Trebinju na dalje postupanje", kaže Laketa.