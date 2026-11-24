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Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je u utorak da je u Luci Ploče smrtno stradao 31-godišnji radnik tog preduzeća, a uviđajem je utvrđeno da se nesreća dogodila prilikom mijenjanja točka na radnoj mašini.

Nesreća na radu sa smrtnom posljedicom dogodila se u ponedjeljak, 23. novembra, oko 14.45 sati na području Luke Ploče. Uviđajem je rukovodio opštinski državni avokat, uz prisustvo inspektorice zaštite na radu i policijskih službenika Policijske stanice Ploče. Svijet Sifilis se sve više širi u Mađarskoj, raste broj umrlih "Tijelo smrtno stradalog prevezeno je u dubrovačku bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija. U toku je kriminalističko istraživanje kojeg policija provodi u saradnji s Opštinskim državnim tužilaštvom u Metkoviću i Državnim inspektoratom", naveli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, javlja Hina.

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