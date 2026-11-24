Grčke vlasti predložile su izmjene zakona o saobraćaju kojima se uvode starosna ograničenja za vozače automobila velike snage, ali i ublažavaju kazne za pojedine manje prekršaje.

Prema prijedlogu Ministarstva infrastrukture i saobraćaja, automobilima čija maksimalna neto snaga prelazi 340 KS moći će da upravljaju samo vozači stariji od 22 godine, koji posjeduju odgovarajuću vozačku dozvolu najmanje tri godine.

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Za kršenje ovog pravila predviđena je kazna od 2.000 evra i oduzimanje dozvole na 60 dana.

Ista kazna primjenjivala bi se i na vozače koji upravljaju automobilima bez registarskih tablica ili sa tablicama koje nisu jasno vidljive.

Prijedlog zakona predviđa i snimanje praktičnog dela vozačkog ispita, kako bi se smanjila mogućnost korupcije i unaprijedio nadzor. Ispiti bi se snimali tabletom i kamerom od 360 stepeni, dok bi se identitet ispitivača, kandidata i vozila provjeravao elektronski, uz pomoć QR kodova i vještačke inteligencije.

Istovremeno, Grčka planira da ublaži kazne za pojedine prekršaje u vezi sa parkiranjem. Tako bi se za parkiranje na saobraćajnim ostrvima i razdjelnim trakama, kao i za nepoštovanje određenih znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja, umjesto dosadašnjih 30 evra i oduzimanja dozvole na 10 dana plaćalo 60 evra, bez oduzimanja vozačke dozvole.

Strože kazne ostale bi na snazi za parkiranje na mestima namijenjenim osobama sa invaliditetom.

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Nacrtom se dodatno precizira i ograničenje brzine od 30 km/h u naseljenim mjestima. Ono bi se primjenjivalo u jednosmjernim ulicama sa jednom saobraćajnom trakom, kao i na dvosmjernim putevima sa po jednom trakom u svakom smjeru, bez razdjelnog ostrva ili centralne barijere, prenosi Tanjug.

Predložene izmjene dio su nacrta zakona koji je trenutno na javnoj raspravi, a zainteresovani mogu da dostave primjedbe i prijedloge do 7. decembra.