Popularna aplikacija Vocap započela je testiranje sopstvene klaud usluge za izradu rezervnih kopija, omogućavajući korisnicima da istoriju razgovora, fotografije i druge podatke čuvaju direktno na jegovim serverima.

U okviru ove velike promjene, svim korisnicima biće omogućeno 2 gigabajta besplatnog prostora, uz obaveznu zaštitu end-tu-end enkripcijom.

Sopstveni prostor za čuvanje podataka

Za razliku od dosadašnje prakse u kojoj su korisnici Androida koristili Gugl drajv, a vlasnici Ajfona Ajklaud, nova opcija nudi direktnu alternativu.

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Korisnici će moći da biraju da li žele da čuvaju rezervne kopije na Vocap serverima ili da nastave sa korišćenjem postojećih Gugl i Epl servisa, što je posebno značajno za one sa popunjenim kapacitetima na tim nalozima.

Besplatan prostor i dodatni paketi

Pored 2 GB besplatnog prostora za svakog korisnika, predviđene su i opcije većeg kapaciteta.

Prema navodima portala WABetaInfo, pretplatnici na WhatsApp Plus dobijaju 100 GB prostora, dok korisnici određenih Meta One paketa mogu ostvariti i do 4 terabajta prostora, što pruža značajne mogućnosti za čuvanje velikog broja medijskih datoteka.

Napredna enkripcija i zaštita privatnosti

Sve rezervne kopije na Vocap serverima biće zaštićene end-tu-end enkripcijom. Zaštita se aktivira pomoću passkey opcije ili posebnog ključa za enkripciju od 64 cifre.

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Sadržaj rezervne kopije time ostaje dostupan isključivo korisniku koji posjeduje pristupni ključ, bez mogućnosti pristupa za Vocap ili kompaniju Meta.

Dostupnost i postojeća ograničenja

Testiranje nove funkcije trenutno se sprovodi na beta verziji 2.26.46.4 za Android i testnoj verziji 26.45.10.71 za iOS uređaje. Zvanični datum kada će opcija biti omogućena svim korisnicima širom svijeta još nije objavljen.

Važno je napomenuti da rezervne kopije sačuvane na Vocap serverima trenutno ne omogućavaju direktno prebacivanje razgovora prilikom prelaska sa Android platforme na iOS ili obrnuto. Za promjenu operativnog sistema i dalje je neophodno koristiti Vocapovu ugrađenu funkciju za direktan prenos podataka između uređaja.

(Kurir)